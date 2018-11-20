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أخبار العالم

السعودية: الملك سلمان وولي العهد خط أحمر.. وتركيا لم تسلمنا أي أدلة حول قضية خاشقجي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:30 ص
الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
أحمد قاسم
أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خط أحمر، وأن المملكة لن تقبل بتسييس قضية الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أن تركيا لم تسلم السلطات السعودية أي دليل ملموس حول القضية. 

وقال "الجبير" في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "الملك سلمان وولي العهد خط أحمر ولا نقبل تسييس قضية خاشقجي، والسلطات التركية أبلغتنا أن الاتهامات في قضية خاشقجي لا يقصد بها ولي العهد". 

وأضاف: "السلطات التركية لم تسلمنا أدلة حتى الآن، وتسييس القضية؛ لا يخدم العلاقة بين الرياض وأنقرة، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها من أي طرف كان وتحت أي ذريعة كانت، فالمساس بقيادة السعودية هو مساس بكل مواطن ومواطنة".

وتابع: "ما توصلت إليه النيابة العامة في السعودية هو بناء على تحقيقاتها، وتعاون الجانب التركي وتقديم ما لديه من أدلة سيساعد في الوصول إلى جميع الحقائق"، مشددًا على أن بيان المملكة العربية السعودية الرسمي حول القضية ليس "رواية" كما تصفها بعض وسائل الإعلام، بل هي معلومات قدمت بشكل شفاف، وأن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص في قضية خاشقجي.

وأوضح الوزير: " السعودية لها مكانة رائدة ليس على الصعيدين العربي والإسلامي فحسب وإنما في العالم أجمع، كما أنها كانت ولازالت قوة تسعى للسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة والعالم".

وأشار الجبير إلى أن السعودية قامت بكل الإجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة ومحاسبة المذنبين في مقتل خاشقجي، واصفًا الحملات الإعلامية ومحاولات التسييس بأنها ذات "دوافع مفضوحة".
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