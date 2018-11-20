فوز مقدونيا على جبل طارق وتعادل ليختنشتاين مع أرمينيا بدوري الأمم الأوروبية

تأهل المنتخب المقدوني إلى المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية، عبر الفوز على ضيفه منتخب جبل طارق، (4-0)، مساء الاثنين، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الرابع للبطولة ، وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، تعادلت ليختنشتاين مع أرمينيا (2-2).



ويتصدر منتخب مقدونيا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، ويأتي منتخب أرمينيا في المركز الثاني بعشر نقاط ثم منتخب جبل طارق في المركز الثالث بست نقاط، وأخيرا ليختنشتاين في المركز الرابع.



وعلى ملعب فيليب أرينا، سجل إينيس بردهي هدف التقدم لمقدونيا في الدقيقة 27، ثم أضاف ليا نيستوروفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 67 ، ثم عاد نيستوروفسكي وسجل الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 80، قبل أن يحرز ألكسندر تراجكوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.



وعلى ملعب رينبارك، تقدمت أرمينيا بهدف في الدقيقة التاسعة بتوقيع سارجيس اداميان ، ولكن منتخب ليختنشتاين رد بهدفين حملا توقيع مارسيل بوتشيل ونيكولاس هاسلر في الدقيقتين 44 و47، قبل أن يسجل ألكسندر كارابيتيان هدف التعادل لأرمينيا في الدقيقة 85.