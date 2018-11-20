قرار عاجل من البيت الأبيض بشأن الحدود الأمريكية المكسيكية

أفادت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن البيت الأبيض، بصدد اتخاذ قرار عاجل، يمنح القوات العسكرية المسئولة عن حماية الحدود مع المكسيك، مزيدًا من الصلاحيات.



وقالت الشبكة نقلًا عن مسئولين أمريكيين، إن القرار يهدف لحماية أفراد مصلحة الجمارك الأمريكية، التي أمرت مؤخرًا بتعليق جميع التحركات المرورية على المعبر الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد تلقيها تقارير تفيد بأن قافلة جديدة من المهاجرين تنوي عبور الأراضي الأمريكية.



وهددت الولايات المتحدة بطرد القافلة الجديدة التي تضم 200 شخص يرغبون في دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرات، وذلك هربًا من حروب العصابات والبؤس في السلفادور.



يذكر أنه في 13 أكتوبر الماضي، شكل آلاف الأشخاص من هندوراس، قافلة؛ للتوجه إلى الولايات المتحدة، وتجمعوا في تيخوانا، البلدة المكسيكية الواقعة على الحدود الأميركية، لكن فرصهم في العبور ضئيلة، ولاحقا، انضم إلى تلك القافلة مهاجرون آخرون، وخصوصا من السلفادور.