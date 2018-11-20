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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تلتقي سفير السعودية بالقاهرة لمتابعة قضية المصري المحكوم عليه بالإعدام

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:49 ص
صدى البلد
سعيد العربي
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تواصل المتابعة عن كثب قضية المواطن المصري المهندس علي عبد الوارث عبد القادر مصطفى، والمحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، والموقوف بسجن تبوك العام لاتهامه في قضية مخدرات والصادر عليه حكما بالإعدام.


وقامت وزيرة الهجرة أمس بزيارة لسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة نقلي، في إطار العلاقات الرسمية والشعبية المتميزة التي تربط البلدين والتي تتمثل في التعاون والتنسيق المستمر، وأعادت التأكيد على احترام القضاء السعودي والثقة في إجراءاته، واطمأنت خلال اللقاء من وصول الأوراق المرسلة من مكتب السيد النائب العام المصري ، وتخص القضية المنظورة المواطن المصري إلى الجهات القضائية في المملكة.

ومن جانبه، نقل السيد السفير لوزيرة الهجرة خالص تعازيه في مقتل الصيدلي الشاب في جيزان نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا بدوره ثقته في القضاء السعودي ونزاهته، مشيدا بالعلاقات الاستثنائية التي تربط بين البلدين.


وأكدت وزيرة الهجرة، في بيانها الرسمي صباح اليوم، أن كافة الجهات المصرية تعمل بكل ما لديها من عزم في هذه القضية حتى تتضح الحقيقة وتطمئن إلى وصول كافة الأوراق الرسمية ذات الصلة بالتحقيقات إلى جهات التحقيق بالمملكة، حيث تضافرت جهود كل من وزارات الخارجية والهجرة والعدل ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين في متابعة القضية وموقف المواطن المصري.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى ما تم من متابعة للتحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية المختصة في هذا الشأن، ومذكرات القنصلية العامة للجانب السعودي، وما تم العمل عليه بكل عناية واعتبار من قبل القنصلية العامة في تنفيذ لطلبات النيابة العامة المصرية الخاصة بالمساعدة القضائية المشار إليها.


وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن كامل شكرها لجهود القنصلية المصرية بالسعودية على ما قامت به خلال الفترة الماضية من تتبع لسير القضية، حيث عملت على إرسال أصول تلك المحاضر والتحقيقات فور تلقيها بصورة رسمية بعد التصديق عليها من قبل القنصلية العامة إلى وزارة الخارجية السعودية وذلك لتسليمها إلى محكمة الاستئناف للأخذ بها أثناء تدقيق الحكم، وكذلك إرسال صور تلك المحاضر إلى محكمة الاستئناف بصورة مباشرة، بعد التنسيق مع مدير مكتب رئيس محكمة الاستئناف، وإرسال وفد من القنصلية للتأكيد على وصول تلك المستندات إلى المحكمة، حيث أكد بدوره على استلامها وفي ضوء العلاقات الودية التي تربطها بالجانب السعودي.


وأضافت الوزيرة أنها سبق أن قابلت المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والتقت بالسيد النائب العام المصري، وتواصلت مع السفارة السعودية بالقاهرة، والقنصلية المصرية العامة بالرياض، حيث تابعت موافاة القنصلية بنتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية في قضية تتصل وقائعها بالتحقيقات الجارية في السعودية ومخاطبة السلطات السعودية بموجبه للأخذ به أثناء تدقيق الحكم الصادر بحقه، وهو ما تم بالفعل، وتأكيد القنصلية بعدم حدوث أي تهاون أو تلكؤ في بذل كل ما يمكن بذله لمساعدة المواطن المصري، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإيصال كافة المستندات والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية إلى محكمة الاستئناف.


وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الجهات المعنية المصرية مستمرة في متابعتها لهذه القضية ولم ولن تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه المساعدة اللازمة للمواطن المصري، سواء بالطرق الرسمية أو باستثمارها لعلاقاتها الودية مع الجانب السعودي.
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