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أخبار العالم

باكستان تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي للاحتجاج على انتقادات ترامب

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
رويترز
استدعت باكستان اليوم الثلاثاء القائم بالأعمال الأمريكي في إسلام أباد للاحتجاج على تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب الذي انتقد دور باكستان في مكافحة الإرهاب وتحديد مكان أسامة بن لادن.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "طلبت وزارة الخارجية من القائم بالأعمال الأمريكي السفير بول جونز تسجيل احتجاج قوي على المزاعم غير المبررة والتي لا أساس لها ضد باكستان".

كان ترامب قال في مطلع الأسبوع في مقابلة إن باكستان "لا تفعل أي شيء" للولايات المتحدة على الرغم من تلقيها مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات وأشار إلى أن السلطات الباكستانية كانت على علم بمكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل أن تقتله القوات الأمريكية في مداهمة بباكستان عام 2011.

وكتب ترامب تغريدة جديدة أمس الاثنين جدد فيها هذه الاتهامات على نحو أشد.
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