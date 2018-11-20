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رياضة

عبد الحفيظ يجتمع مع فتحى مبروك للاطمئنان على ناشئ الأهلي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص سيد عبد الحفيظ، المكلف من قبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإعادة هيكلة قطاع الكرة، اليوم الثلاثاء على الاجتماع بفتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي، في فرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة عمل القطاع والاطمئنان على مستوى اللاعبين الصغار، الذين يمثلون مستقبل الأهلي.

وحرص عبد الحفيظ على النزول إلى ملاعب التدريبات بصحبة فتحي مبروك ومشاهدة اللاعبين الصغار أثناء المران، وصافح عددا من مدربي الفرق المختلفة بالقطاع.

وقال عبد الحفيظ إنه يحرص على الاجتماع بكل مسئولي كرة القدم في النادي منذ توليه المهمة ، لبحث آخر تطورات قطاع الكرة بالنادي الأهلي، والعمل على تطويره، وحل جميع المشاكل التي تواجهه.
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