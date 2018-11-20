تعرف على مصير باسم مرسي مع الزمالك

رفض باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العروض المحلية التي وصلته للعب في الدوري المصري بداية من فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.



وفضل باسم مرسي الانتقال لأحد الأندية الخليجية التي تطلب ضمه بداية من الميركاتو الشتوي.



ويترقب باسم مرسي تحديد موقف الزمالك الأخير بإخطاره بعدم عودته بعد قطع إعارته مع لاريسا اليوناني للانتقال إلى الخليج.