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أخبار العالم

الرئيس العراقي يدعو روسيا لتفاهم مشترك فيما يخص الملف السوري لاستقرار المنطقة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:30 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا الرئيس العراقي برهم صالح، روسيا إلى أن يكون هناك تفاهم مشترك فيما يخص الملف السوري؛ لما له من علاقة باستقرار وأمن العراق والمنطقة، مشيرًا إلى أن هناك سياسة جديدة في العراق قائمة على التنسيق والتكامل؛ لما فيه مصلحة العراق وعودة دوره الريادي في المنطقة بعيدًا عن تشظي المواقف السياسية.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن رئيس الجمهورية العراقي تلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا، وذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف والوفد المرافق له، مؤكدًا ضرورة تنسيق التعاون بين روسيا وبلاده في مختلف المجالات، خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار صالح إلى نظرة العراق لأهمية الدور الروسي وعلاقات روسيا الجيدة مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة، مشددًا على ضرورة تنمية العلاقات الروسية العراقية؛ لما فيه مصلحة البلدين ولاعتبارات تاريخية ودولية، لافتًا إلى ضرورة تطوير المباحثات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والتكنولوجية، منوهًا بأهمية التنسيق الأمني والاستخباري من أجل مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد بوجدانوف رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع العراق والانفتاح الاقتصادي والتعاون في مكافحة الإرهاب، مبديًا تطلعه لعودة الدور الريادي للعراق في المنطقة، مشددًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة العراقية وتفعيل عمل المجلس التنسيقي بين البلدين في مجالات عدة.
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