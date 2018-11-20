لبلبة تشارك فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو



وظهرت لبلبة بإطلالة رقيقة وفستان بسيط جدا.



يذكر أن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وبحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم



حرصت الفنانة لبلبة على المشاركة فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى مساء اليوم والذى يقام فى دار الأوبرا المصرية برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى.