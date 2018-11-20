وزير الأوقاف: تطوير عقلية الدعاة ينعكس بالإيجاب على المجتمع

أكد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، أن تطوير العقلية للدعاة أمر ينعكس بالإيجاب على المجتمع والبشرية ، مشيرا الى أن هناك خلط بين القانون والشرع ، والحقيقة أن القانون خرج من رحم الشرع ، والإمام لابد أن يكون مدرك وملم بجميع قضايا العصر.



وأضاف "جمعة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر قناة "المحور"، أن حديث الرئيس خلال الاحتفال بالمولد النبوى ، والمتعلق بتطوير الدعاة يعد قناعة راسخة لدى الدولة المصرية ، بشأن التخصص كون قضايا العصر متنوعة، منها على سبيل المثالنقل الأعضاء والموت الاكلينيكى وأسهم البورصة وغيرها من القضايا المعاصرة .



وأشار إلى أن كل من يتولى منصب قيادى فى الدولة لابد أن يأخذ دورات فى مفاهيم الأمن القومى حتى يكون على دارية بنتائج قراراته وما سوف تؤول إليه الأمور عقب اتخاذ كل قرار.