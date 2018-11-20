ألعاب ترفيهية ومسابقات للأطفال الأيتام بالعريش

احتفل المجتمع المدني بمدينة العريش شمال سيناء بالاطفال الايتام حيث نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصة بمدينة العريش، حفلًا خيريًا للأطفال الأيتام والأكثر احتياجًا وذوي الإحتياجات الخاصة تحت عنوان: «أنت غالي علينا». تحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.



وقالت سعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، أنه تم تقديم ألعاب ومسابقات ثقافية وأغاني وألعاب ترفيهية، إلى جانب توزيع الجوائز والهدايا ولعب الأطفال والحلوى والمشروبات على الأطفال المشاركين في الحفل، وتكريم القائمين على تنظيم الحفل .



أقيم الحفل بمناسبة المولد النبوي الشريف ، بحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي، سمير أبوعتلة، نائب مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، وعلي غيط، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الإجتماعي.