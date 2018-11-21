أطفالك يعشقون تناول البطاطس.. قدميها بطريقة صحية

يعشق الأطفال تناول البطاطس بكافة طرق إعدادها؛ لذا نقدّم إليك طريقة مبتكرة لتقديمها لهم على طريقة الشيف إلهام فتحي.
المقادير..
ثمرة بصل متوسطة
ملعقة صغيرة كركم
ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 بيضات
ثمرة بطاطس متوسطة مكعبات
رشة ملح
طريقة التحضير
في إناء به ماء على النار قومي بسلق البطاطس المقطعة ثم تصفيتها من الماء واتركيها جانبًا حتى تبرد.
في مقلاة على النار ضعي الزيت ليسخن وأضيفي البصل ثم تبليه وقومي بالتقليب حتى يحمر وضعي مكعبات البطاطس في المقلاة مع البصل وقومي بالتقليب ثم ضعي البيض ثم ارفعيه من على النار بعد أن ينضج ويصبح قطعة واحدة متماسكة.