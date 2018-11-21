أطفالك يعشقون تناول البطاطس.. قدميها بطريقة صحية

يعشق الأطفال تناول البطاطس بكافة طرق إعدادها؛ لذا نقدّم إليك طريقة مبتكرة لتقديمها لهم على طريقة الشيف إلهام فتحي.





المقادير..





ثمرة بصل متوسطة

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 بيضات

ثمرة بطاطس متوسطة مكعبات

رشة ملح





طريقة التحضير





في إناء به ماء على النار قومي بسلق البطاطس المقطعة ثم تصفيتها من الماء واتركيها جانبًا حتى تبرد.