ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أطفالك يعشقون تناول البطاطس.. قدميها بطريقة صحية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يعشق الأطفال تناول البطاطس بكافة طرق إعدادها؛ لذا نقدّم إليك طريقة مبتكرة لتقديمها لهم على طريقة الشيف إلهام فتحي. 

المقادير..

ثمرة بصل متوسطة
ملعقة صغيرة كركم
ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 بيضات
ثمرة بطاطس متوسطة مكعبات
رشة ملح

طريقة التحضير

في إناء به ماء على النار قومي بسلق البطاطس المقطعة ثم تصفيتها من الماء واتركيها جانبًا حتى تبرد.
في مقلاة على النار ضعي الزيت ليسخن وأضيفي البصل ثم تبليه وقومي بالتقليب حتى يحمر وضعي مكعبات البطاطس في المقلاة مع البصل وقومي بالتقليب ثم ضعي البيض ثم ارفعيه من على النار بعد أن ينضج ويصبح قطعة واحدة متماسكة.
loading...

ترشيحاتنا

بمشاركة أزارو والنقاز وساسي.. المغرب يفوز على تونس بهدف نظيف وديا

سمير صبري: الحمد لله اني عشت وحصلت على جائزة

150 صورة للنجوم على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي

العاهل السعودي يؤدي رقصة العرضة في الجوف.. فيديو

ويزو: تعرضت للتنمر بسبب وزني.. واسمي في ابتدائي كان ماما عضلات.. فيديو

4 مكونات من المطبخ تقضي على النحافة بسرعة لا تتوقعينها

ليلي علوي تبرز أنوثتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

ليلى علوي تعلن موعد عرض مسلسلها التاريخ السري لكوثر

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

الترجي يتجاهل تهديدات الكاف وإيقاف الحكم الزامبي .. اقرأ التفاصيل

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو
كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها
رئيس تحرير عكاظ: صفقات السلاح ليست هبة ونحصل عليها بأموالنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟