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أخبار العالم

التحالف العربي يدمر منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثي بالحديدة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن التحالف العربي، عن تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر ميداني إن غارتين جويتين لمقاتلات التحالف العربي باغتتا منصة صواريخ باليستية، كانت مليشيا الحوثي تخزنها في مزرعة قرب بلدة دير أبكر بمديرية القناوص.

وذكرت وسائل إعلام يمنية- طبقا لقناة العربية الإخبارية- أن الغارات تمكنت من تدمير المنصة إلى جانب مخزن ذخائر مما تسبب في حدوث انفجارات وتصاعد لأعمدة اللهب.

واتهم وزير الإعلام اليمني ، معمر الإرياني، أمس، ميليشيا الحوثي، بخرق الهدنة في الحديدة، على خلفية الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والانقلابيين بشكل متقطع بين الحين والآخر على خطوط التماس في حي 7 يوليو ووسط شارع صنعاء وفي مدينة الصالح شمال شرقي الحديدة، بعد محاولة الحوثيين التسلل والتقدم باتجاه مواقع تمركز الجيش. 

وكان مشروع قرار قدمته بريطانيا حول اليمن إلى مجلس الأمن قد طالب بهدنة فورية في مدينة الحديدة لمدة أسبوعين، تهدف لإزالة كافة الحواجز وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأعلنت ميليشيات الحوثي في بيان أنها أوقفت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد قوات الشرعية والتحالف، بناء على طلب المبعوث الأممي، مارتن جريفيس، إلا أنها خالفته.
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