ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة في مدينة الحديدة اليمنية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:06 ص
صدى البلد
حسام رضوان
قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، إن مصدرا في السلطة المحلية بمدينة الحديدة اليمنية، أفاد بأن مواجهات عنيفة تجددت بين القوات الشرعية بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومليشيات جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وأضاف أن مواجهات عنيفة تدور بأسلحة ثقيلة متوسطة شرق شارع الخمسين شرق الحديدة.

وأوضح أن المواجهات وصلت حتى خلف كلية الهندسة في شارع الخمسين ومحيط مدينة الصالح شمال شرق المدينة.

وكانت الحكومة اليمنية جددت مطالبتها مجلس الأمن الدولي بإدانة انتهاكات ميليشيا الحوثي للقانون الدولي الإنساني في محافظة الحديدة.

وتأتي هذه الرسالة، في وقت تتوجه الأنظار إلى مواصلة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، جهوده في صنعاء مع الحوثيين؛ لدفع عجلة المشاورات المرتقبة في ستوكهولم أواخر الشهر الحالي.

وقد أعلنت الحكومة اليمنية أمس موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة المقرر عقدها في السويد.

وأعلنت مليشيات الحوثي، الإثنين، وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ضد القوات الشرعية والتحالف؛ بدعوى إظهارها حسن النوايا للبدء في عمليات الحل السياسي، إلا أنها عادت وشنت عدة هجمات.
loading...

ترشيحاتنا

رحيل عمرو فاروق مدير إدارة الإعداد والتنفيذ بقناة صدى البلد

أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر

بمشاركة أزارو والنقاز وساسي.. المغرب يفوز على تونس بهدف نظيف وديا

العربية تسلط الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

مهاب مميش: استعادة تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة في أقل من سنة .. فيديو

مستشفى منوف العام مقبرة المرضى.. القطط تشارك المرضى النوم بالغرف.. القمامة تحاصر المكان.. الأسّرة بلا وسائد

رئيس الاتحاد الزامبي يعلق على قرار إيقاف الحكم سيكازوي.. فيديو

زوجة أحمد الفيشاوي بإطلالة مختلفة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غدا .. بيراميدز يسعى لمطاردة الزمالك المتصدر ضمن الأسبوع الـ15 بالدوري

روجينا بإطلالة غير موفقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

مفاجأة.. أغنى وأصغر دولة في العالم

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو
كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟