اشتباكات عنيفة في مدينة الحديدة اليمنية

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، إن مصدرا في السلطة المحلية بمدينة الحديدة اليمنية، أفاد بأن مواجهات عنيفة تجددت بين القوات الشرعية بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومليشيات جماعة الحوثي المدعومة من إيران.





وأضاف أن مواجهات عنيفة تدور بأسلحة ثقيلة متوسطة شرق شارع الخمسين شرق الحديدة.





وأوضح أن المواجهات وصلت حتى خلف كلية الهندسة في شارع الخمسين ومحيط مدينة الصالح شمال شرق المدينة.





وكانت الحكومة اليمنية جددت مطالبتها مجلس الأمن الدولي بإدانة انتهاكات ميليشيا الحوثي للقانون الدولي الإنساني في محافظة الحديدة.





وتأتي هذه الرسالة، في وقت تتوجه الأنظار إلى مواصلة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، جهوده في صنعاء مع الحوثيين؛ لدفع عجلة المشاورات المرتقبة في ستوكهولم أواخر الشهر الحالي.





وقد أعلنت الحكومة اليمنية أمس موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة المقرر عقدها في السويد.



