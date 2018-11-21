الصحف الإماراتية عن بن راشد: جهاتنا الحكومية ستكون الأفضل في العالم.. مبادرة لإغاثة 12 مليون يمني بين الرياض وأبوظبي.. تميم يستقبل نتنياهو بمطار حمد قريبا.. الحوثيون يخرقون الهدنة بعد ساعات من إعلانها

* قرقاش: المبادرة لن تستثني اليمنيين الموجودين في مناطق سيطرة الحوثيين

* قياس جودة حياة 20 ألف تربوي و100 ألف طالب في دبي

* اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي في الحديدة بشكل متقطع





تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأربعاء، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للجهات الحكومية.





* محمد بن راشد: نريد من الجهات الحكومية تقديم الأفضل.. ولا نقبل أي تردّد أو تأخير أو أعذار





أكّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «تقديم الخدمات الحكومية الأفضل في العالم، هو المعيار والهدف الأساسي لكل جهة حكومية في دولة الإمارات»، بحسب "الإمارات اليوم".





وقال لدى اعتماده نتائج الدورة الثالثة من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، التي شملت 167 مركزًا لسعادة المتعاملين في 20 جهة اتحادية: «نريد من الجهات الحكومية تقديم الخدمات الأفضل في العالم.. هذا ما نسعى إليه، ولا نقبل أي تردّد أو تأخير أو أعذار تحول دون تحقيقه».





* مبادرة إماراتية سعودية لإغاثة 12 مليون يمني





وبحسب "البيان"، أعلنت الإمارات والسعودية عن إطلاق مبادرة «إمداد»، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية الأخرى، بهدف توفير الاحتياجات الغذائية لـ12 مليون يمني، وهي الفئة الأكثر تضررا، ومنهم أكثر من مليوني طفل، بحيث تغطي المبادرة مستلزماتهم من المواد الأساسية لمدة تصل إلى 4 أشهر.





وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن المبادرة لن تستثني اليمنيين الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.





* نتنياهو إلى الدوحة قريبا.. وتميم يستقبله في مطار حمد





ووفق صحيفة "البيان"، رجّحت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى لهيئة «الإذاعة والبث» أن تكون الدولة التي سيزورها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا، هي قطر.





وتأتي هذه التوقعات في أعقاب تقرير نشرته الإذاعة الإسرائيلية يوم الاثنين، عن أن إسرائيل تجري اتصالات سرية لتنسيق زيارة نتنياهو، إلى دولة «مسلمة».





وقالت المصادر إن تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سيكون في استقبال نتنياهو بمطار حمد الدولي، حيث ستستغرق الزيارة يومين لمناقشة التعاون فيما بينهما والتنسيق الأمني بين المخابرات القطرية و«الموساد».





يذكر أن علاقات وطيدة تربط تل أبيب بالدوحة بلغت ذروتها في أعقاب إعلان الرباعي العربي الذي يضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو من عام 2017.





* قياس جودة حياة 20 ألف تربوي و100 ألف طالب في دبي





وبحسب "البيان"، أفاد الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بأن الهيئة ستقيس جودة حياة الهيئات التدريسية والتربويين والقيادات المدرسية لأول مرة، ويستهدف المسح الشامل 20 ألف تربوي وقيادات مدرسية، فضلًا عن أعضاء الهيئة التدريسية المساندة، كما يستهدف المسح الشامل لجودة حياة الطلبة 100 ألف طالب وطالبة من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة.





وأوضح الكرم، أن المسح الذي أطلقته الهيئة في مطلع الشهر الجاري ويمتد حتى 6 ديسمبر المقبل، انتهى من استبيان 35 ألف طالب وطالبة وأكثر من 10 آلاف من أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الخاصة المستهدفة، وأن الهيئة تعمل على دراسة كافة مخرجات المسح الميداني التي تنفذه وتطبيق المقترحات التي تخلص لها لزيادة السعادة في البيئة المدرسية.





* الانقلابيون يخرقون هدنة الحديدة.. واشتباكات على خطوط التماس





وبحسب صحيفة "الخليج"، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي في الحديدة بشكل متقطع بين الحين والآخر في خطوط التماس بحي 7 يوليو، ووسط شارع صنعاء، وفي مدينة الصالح شمال شرقي الحديدة؛ وذلك بعد محاولة الميليشيات التسلل والتقدم باتجاه مواقع تمركز الجيش الوطني في خطوط التماس، التي سيطرت عليها قبل إقرار الهدنة غير المعلنة.





كما تقوم الميليشيات من حين إلى آخر بإطلاق قذائف المدفعية والهاون على الأحياء السكنية والشوارع، التي تقع تحت سيطرة الجيش، مستهدفة المنازل ومقرات الشركات والمصانع.





فيما يقوم الجيش الوطني بتأمين المواقع، التي استعادها خلال الأيام السابقة.





واتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي بخرق الهدنة في الحديدة.



