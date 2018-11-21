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اقتصاد

البترول يرتفع دولارا للبرميل بعد انخفاضه 6%

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
البترول
البترول
رويترز
ارتفع النفط بنحو دولار للبرميل اليوم الأربعاء ليعوض بعضا من الخسائر التي سجلها في الجلسة السابقة والبالغة ستة بالمئة، مدعوما بتقرير عن انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة وواردات قياسية للهند من الخام.

لكن المستثمرين ما زالوا قلقين، مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من ضبابية غير مسبوقة في أسواق النفط بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة والمخاطر السياسية.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 63.60 دولار للبرميل، مرتفعة 1.07 دولار أو 1.7 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 54.46 دولار للبرميل.

يأتي الارتفاع اليوم بعد تقرير صادر عن معهد البترول الأمريكي مساء أمس الثلاثاء ذكر أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي على غير المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل إلى 439.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر تشرين الثاني.

ويقول متعاملون إن واردات الهند القياسية من النفط الخام البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميا قدمت الدعم للأسعار أيضا.

لكن ارتفاع الخام اليوم لم يعوض الضعف العام الذي اعترى السوق، حيث انخفض الخام بما يزيد على ستة بالمئة في الجلسة السابقة في ظل عمليات بيع بأسواق الأسهم العالمية.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء "إن الاقتصاد العالمي لا يزال يمر بفترة صعبة جدا وهو هش للغاية".
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