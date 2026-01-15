وليد جمال الدين: مشروع محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات يكتب سطرًا جديدًا في حركة التداول

ألقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلمة اليوم خلال فعاليات انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندسكامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.



كما شارك كل من "كليمنس تشينج"، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس، و "كريستين كابو"، الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، و "تشوتاو"، رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، و "كاهو وونج"، الرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، ومُمثلي شركات هاتشيسون بورتس،CMA ، COSCO Shipping.

وفي بداية كلمته، عبر وليد جمال الدين عن ترحيبه بالحضور اليوم في ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاحتفال بهذه المناسبة الاستثنائية، التي تأتي بالتزامن مع قرب الانتهاء الكامل من تطوير ميناء السخنة، وتحقيق أرقام قياسية عالمية في أعمال التطوير، مشيراً إلى أننا نحتفل اليوم ببدء وانطلاق التشغيل التجاري لمشروع (محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات RSCT)، هذه المحطة الجديدة بميناء السخنة التي تقوم شركة "هاتشيسون" الصينية أحد أكبر مشغلي الموانئ عالميًّا بتشغيلها ضمن تحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO- CMA، حيث يجري تطويرها لتصبح إحدى كبرى محطات الحاويات على مستوى جمهورية مصر العربية، تنفذ على مرحلتين يتم بدء تشغيل المرحلة الاولي منها اليوم بطول رصيف حوالي 1.2 كليو متر، على أن تكون المرحلة الثانية بطول رصيف يصل إلى 1.4 كيلومتر.

وأضاف: تصل الطاقة الاستيعابية للمرحلتين إلى 3,5 مليون حاوية مكافئة سنويًّا، ويمكن لهذه المحطة استقبال سفن تجارية عملاقة بأطوال تصل لنحو 400 متر، وهو ما يدعم خطط وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تجارة الترانزيت وتداول الحاويات بالموانئ المصرية خاصةً ميناء السخنة الذي يعد من أكبر الموانئ على البحر الأحمر ويمثل بوابة الدخول للأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية.

وقال وليد جمال الدين: تستكمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسيرة النجاح في العام الجديد بإنجازات ومشروعات جديدة بعد أن اختتمت بنجاح "عام الافتتاحات 2025"، الذي قامت خلاله بافتتاح ووضع حجر الأساس والتعاقد الفعلي على العديد من المشروعات بالموانئ والمناطق الصناعية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أنه خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 25-26 وحده نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعًا بالموانئ والمناطق الصناعية بتكاليف استثمارية تخطت الـ 5 مليارات دولار، وهو ما يزيد عن كامل قيمة استثمارات المشروعات التي جذبتها الهيئة خلال العام المالي السابق 24-25 والبالغ قدرها 4.6 مليار دولار، كما شهدت الهيئة خلال عام 2025 لأول مرة التعاقد على مشروعات بمختلف المناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة، ليس في منطقة السخنة فقط التي تتركز بها العديد من الاستثمارات بالهيئة لكن أيضًا مناطق: (القنطرة غرب / وشرق بورسعيد / وشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا بسيناء).

ونوه وليد جمال الدين إلى أنه بالإضافة لذلك هناك مشروعات لتطوير مواني الهيئة كافة خاصة ميناء السخنة، وميناء شرق بورسعيد الذي تصدر تصنيف مواني الحاويات واحتل المركز الثالث عالميًّا بتقرير البنك الدولي الصادر عن مؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2024، وهو ما يعكس الخطوات الثابتة التي تتخذها الهيئة نحو تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية في مرحلة (التمكين)، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أننا سنشهد حصاد ما تم تنفيذه من مشروعات في قطاع البنية التحتية، وكذا ما تم من جهود لتطوير الأطر التشريعية، لإتاحة بيئة جاذبة للاستثمارات في العديد من المجالات للاستثمار في هذه المناطق.



وتوجه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال كلمته بالشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواءً بإطلاقه لمشروع تطوير ميناء السخنة ليصبح الميناء المحوري الأكثر أهمية على البحر الأحمر في المدخل الجنوبي لقناة السويس، وأيضًا لتوجيهات فخامته المتواصلة بالاستثمار المباشر في مشروعات تطوير الموانئ ومشروعات البنية التحتية والمرافق داخل الهيئة.

كما توجه بالشكر كذلك لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ومختلف الجهات المعنية بالدولة على جهودهم الكبرى في تطوير ميناء السخنة لتتضاعف مساحته من 3 كم2 إلى 23 كم2، وهو الذي من شأنه أن يجعلها من أكبر الموانئ المصرية والإقليمية ، وهو الذي ينعكس بدوره علي دعم مختلف الأنشطة الصناعية في المنطقة الاقتصادية، كما تقدم بالشكر لرئيس هيئة قناة السويس على الدعم الكامل لجهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعاتها وهو ما يؤكد التكامل والتنسيق بين الهيئتين ويعكس تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة وبعضها لتحقيق التنمية.



وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: ساهمت تلك الجهود في تعزيز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات المباشرة في القطاعات المستهدفة، فضلًا عن ما أنجزته الدولة من مشروعات عملاقة على مستوى شبكات النقل من طرق وأنفاق وسكك حديدية ساهمت في ربط مختلف مناطق ومواني الهيئة بعضها ببعض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع الاستراتيجي للدولة المصرية كحلقة وصل بين قارات العالم المختلفة، وذلك بما يدعم تكامل سلاسل الإمداد، بالإضافة للدور الهام الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، والذي يمكن المستثمرين داخل الهيئة من النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية.

ولفت وليد جمال الدين إلى أن مشروع المحطة التي نحتفي ببدء التشغيل التجاري لها اليوم يكتب سطرًا جديدًا في حركة التداول، قائلا: "لذلك نتوجه بالشكر لشركاء النجاح كافة لتحويل هذا المشروع إلى واقع فعلي في زمن قياسي كما نشدد على أهمية الشراكات التي تنفذها الهيئة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لما لها من دور مهم في دعم خطط التكامل وتعزيز تنافسية الدولة المصرية عالميًّا وزيادة قدرتها في التغلب على كافة التحديات العالمية الراهنة بصورة أكثر مرونة من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى القطاع الخاص في مختلف القطاعات".

واختتم وليد جمال الدين، كلمته بتجديد التأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أتم الاستعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المشروع الهام، وغيره من المشروعات بالهيئة، مؤكداً أن ذلك يأتي ترجمة للالتزام المستمر بتعزيز بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، والوصول لمستقبل حافل بالفرص والإنجازات.