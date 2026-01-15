طريقة عمل طاجن لحمة الراس ببوكيه جارنيه في الفرن

تعد لحمة الرأس من الأكلات المغذية التي تساعد على تقوية الجسم ومنحه قدر كبير من البروتين والفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة.. فكيف تعديها بمذاق شهي؟!.

نعرض لكم طريقة عمل لحمة الرأس بالبطاطس والبطاطا من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير لحمة الرأس

لحمة رأس

بصل

ثوم

جزر

كرات

بطاطس

بطاطا

كرفس

زعتر

ورق لورا

حبهان

طماطم

صلصة طماطم

ليمون

شطة

فلفل حار

زعتر

ملح

فلفل اسود

زيت

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالبطاطس والبطاطا

اسلقي لحمة الرأس في بوكيه جارنيه وفي طاسة أخرى على النار ضعي كمية وفيرة من الزيت شوحي البطاطا والبطاطس مع البصل والثوم.

أضيفي الكرات والكرفس والزعتر ثم كل البهارات ثم مكعبات اللحمة وقلبي حتى تتشوح جيدا

أضيفي الطماطم وصلصة الطماطم وتترك حتى تتسبك، ثم ضعي البطاطس.

انقلي الخليط إلى طاجن ويمكن إضافة فلفل حار أخضر أو أحمر ثم ادخليه الفرن واتركيه حتى تمام النضج ويقدم ساخنا.

