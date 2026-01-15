بتترمي في الزبالة .. مادة مهملة تمنع الأمراض الشائعة وتعالج القولون

يعد قشر البرتقال من المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية، ومع ذلك لا يتم استخدامها سوى في التجميل او إضافة نكهه للمشروبات والمخبوزات.

وطبقا لما جاء في موقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم فوائد واستخدامات قشر البرتقال.

يوفر العناصر الغذائية الأساسية



تشتهر البرتقال بمحتواها الغني بفيتامين سي وتحتوي قشرة برتقالة كاملة (أو ما يقارب 100 جرام) على حوالي 45 مللي جرام من فيتامين سي، أي ما لا يقل عن نصف القيمة اليومية الموصى بها للبالغين .

كما أن القشرة غنية بعناصر غذائية أخرى، مثل: الكالسيوم، ةالفوسفور ، وحمض الفوليك، و الألياف لصحة الأمعاء مثل البرتقال الكامل، تُعد قشور البرتقال مصدراً غنياً بالألياف ويُقدّر أن القشرة الكاملة تحتوي على حوالي 10.6 جرام من الألياف، وهو ما يزيد عن الكمية الموجودة في نفس حجم الحصة من ثمرة البرتقال الكاملة .

تشير الأبحاث إلى أن قشرة الثمرة غنية بشكل خاص بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان .

يدعم البكتين حركة الأمعاء المنتظمة عن طريق إبطاء عملية الهضم وتسهيل إنتاج براز صحي وتوصي الإرشادات الغذائية بأن يستهلك البالغون حوالي 28 جرامًا من الألياف يوميًا .

يحمي الأمعاء

تشير الأبحاث إلى أن قشور البرتقال غنية بالبريبايوتكس، وهي كربوهيدرات تشجع نمو وتوازن البكتيريا "النافعة" في الجهاز الهضمي.

يُفيد محتوى قشور البرتقال من البريبايوتكس ميكروبيوم الأمعاء وصحة القولون أو الأمعاء بشكل عام و تُساعد البوليفينولات والبريبايوتكس الموجودة في قشور البرتقال على تعزيز خصائصها المضادة للالتهابات.



حافظ على ترطيب جسمك

ليس سراً أن البرتقال والحمضيات الأخرى مرطبة، وقشور البرتقال توفر بعض الترطيب .

تناول برتقالة كاملة بقشرها يوفر حوالي 87 جراماً (أو 87%) من الماء، بينما تناول القشرة فقط يوفر حوالي 72.5 جراماً من الماء .

خفض المخاطر الصحية

تحتوي قشور البرتقال على مضادات أكسدة قوية ، والتي قد تمنع أو تكافح تلف الخلايا في الجسم.

تشير الأدلة إلى أن قشور البرتقال تحتوي على نسبة أعلى من البوليفينولات (مركبات نباتية) مقارنةً بأنواع الحمضيات الأخرى.

قد تساعد البوليفينولات في الوقاية من الأمراض المزمنة وإدارتها، مثل:

داء السكري من النوع الثاني

أنواع معينة من السرطان

التدهور المعرفي المرتبط بالعمر

تُعد قشور البرتقال أيضاً مصدراً غنياً بالليمونين ، الذي قد يحمي من سرطان الجلد، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لتوسيع نطاق هذه النتائج.