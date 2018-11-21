التغذية غير السليمة وراء ارتفاع الإصابة بالسرطان.. احترس من هذه الأطعمة

حذر موقع "just health "، من تناول هذه الأطعمة التى تحتوي على مواد تساعد على نمو الجذور الحرة في الجسم ومن ثم تجعلنا في صدد الإصابة بالسرطان، والتي تتمثل في:





- فشار الميكروويف:

يجهل الكثير أن الأكياس التي تحتويه بها بطانه سامة، والتي تسبب تلف جهاز الكبد، والجهاز المناعي، وحامض مشبع يؤدي إلى الإصابة بالسرطان لذلك يجب تجنب الأكياس الحرارية نهائيا .





- الأطعمة المعلبة:

تحتوي الأطعمة المعلبة على مادة BPA من أجل حماية المواد الغذائية، والتي أثبت علميا أن تلك المادة تعمل على إنتاج بعض الراتنجات واللدائن،التى تسبب العقم والسرطان والسمنة.





- نظام غذائي الصودا:

جميع مشروبات النحافة تحتوي على الأسبارتام، والتحلية الاصطناعية، التى تلعب دور كبير في نمو أورام الثدي والدم والغدد، بالإضافة إلي أن الأسبارتام يمكن أن يكون السبب الرئيسي لعدد من الأمراض بما في ذلك سرطان والولادات المشوهة.





- الأطعمة المعدلة صناعية:

أثبت علميا أنه خلال مرحلة الهضم يره الجسم على أنها مواد تهاجمه وهو ما يجعله لا يتقبلبها ويساهم في نمو الخلايا لجذرية للسرطان.





- سمك السلمون المستزرع:

هناك أدلة متزايدة على أن سمك السلمون المزارع التي يحتوي على كميات كبيرة من مادة الديوكسين، ثنائي الفينيل متعدد الكلور وغيرها من المواد المسببة للسرطان، على عكس سمك السلمون البرية، كونه يتم تغذية سمك سلمون المزارع على حمية عالية في الملوثات والمضادات الحيوية وغيرها من المكونات الضارة.





- الزيوت النباتية:

تعتبر الزيوت النباتية واحدة من الأطعمة الغذائية الشائعة التي يجب القضاء عليها من القائمة الخاصة بك في أقرب وقت ممكن، كونها تحتوي على نسبة عالية الدهون غير المشبعة، بالإضافة إلى ذلك هذه الزيوت تخضع لتعديلات واسعة النطاق في الهيكلة خلال عملية الإنتاج، وهذا يؤثر على أغشية الخلايا في الجسم مما يؤدي إلى عدد من الأمراض بما فيها السرطان.





- اللحوم المصنعة:

وفقا لبحث جديد، فإن نترات الصوديوم ونترات الصوديوم في اللحوم المصنعة يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الاصابة بسرطان القولون.





- الدقيق المكرر: