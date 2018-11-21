مدرب كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة: حصلنا على بطولة العالم ولم يستقبلنا أحد في المطار.. فيديو

روى مدرب منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة، كواليس استعدادات المنتخب لبطولة العالم، لافتًا إلى أن المعسكر بدأ متأخرًا قليلًا، حيث بدأ قبل البطولة بشهر ونصف فقط وأقيم بالمركز الأوليمبى.



وقال مدرب منتخب مصر للكاراتيه لذوى الاحتياجات الخاصة، في لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، إنه كان من المفترض أن يبدأ المعسكر قبل البطولة بـ6 أشهر، مشيرًا إلى أن إجراءات السفر وتحضير وتمرين اللاعبين بدنيًا أخذ وقتًا كبيرًا.



وأكد أن الأبطال حصلوا على بطولة العالم في الكاراتيه، ولم يستقبلهم أحد في المطار ولم يهتم بهم أحد إعلاميًا ولا معنويًا، مطالبًا بتسليط الضوء على أبطال مصر في الكاراتيه.



