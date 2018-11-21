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اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:33 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤﺷﺮ البورصة ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.07% مسجلا مستوى 13757 نقطة.

كما تراجع ﻣﺆﺷر إيجي إكس 50 متساوي الاوزان ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.39 % مسجلا ﻣﺴﺘﻮﻯ 2226 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.05% مسجلا مستوى 688 نقطة.

وانخفض أيضا المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 بنسبة 0.2% مسجلا 1729 نقطة.
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