الدرندلي: مباراة الوصل مهمة.. ولدينا ثقة كاملة في تحقيق الفوز

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الإمارات، أهمية مباراة الفريق غدا أمام الوصل الإماراتي في إياب دورالـ16لبطولة كأس زايد للأنديه الأبطال، مشيرا إلى أن الأهلي يسعى للفوز؛ من أجل التأهل للدور التالي، لديه ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين لإسعاد جماهير الأهلي.



وشدد الدرندلي على أن هناك حالة من الإصرار والعزيمه لدى الجهاز الفني واللاعبين؛ من أجل تحقيق الفوز وتقديم مباراة جيدة تليق بالنادي الأهلي، وهو ما ظهر بوضوح خلال تدريبات الفريق أمس.



وقال رئيس بعثة الأهلي أن الأجواء جيدة للغاية، في ظل حرص مسؤولي الوصل الإماراتي على تلبيه كافة طلبات الأهلي وتوفير أقصى درجات الراحة، وهو الأمر الذي يساعد الفريق في تحقيق هدفه.



وأضاف الدرندلي أن وجود أعداد كبيرة من مشجعي الأهلي في الإمارات يجعل الفريق يلعب وكأنه على ملعبه ووسط جماهيره، خصوصا أن التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي نفدت فور طرحها في المنافذ، وهناك طلبات مستمرة من قبل الجماهير لتوفير تذاكر لحضور المباراة.



وتمنى رئيس بعثة الأهلي أن تخرج المباراة بالشكل اللائق الذي يعكس العلاقات بين الشعبين وأن يحقق الأهلي هدفه بالتأهل للدور التالي.

