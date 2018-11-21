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تعليم

عميدا الكبد وحاسبات ومعلومات السابقان بالمنوفية ينضمان للجان الأعلى للجامعات

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:04 م
صدى البلد
مروة فاضل
هنأ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الدكتور أحمد شعراوى عميد معهد الكبد القومى السابق لاختياره عضوا بلجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور فوزى ترك عميد الحاسبات والمعلومات الأسبق لاختياره عضوا بلجنة الحاسبات والمعلوماتية .

وأعرب رئيس الجامعة عن تمنياته لهما التوفيق فى تأدية مهامهم، معبرا عن سعادته باختيار العديد من أساتذة الجامعة فى لجان مختلف قطاعات المجلس الأعلى للجامعات للمساهمة فى تطوير العملية التعليمية.
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