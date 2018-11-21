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برلماني: قانون مزاولة مهنة الطب موجود من عام 1954.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون مزاولة مهنة الطب الجديد، يتضمن أن يدرس الطالب بكليات الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات وان يكون هناك سنتين امتياز بالقانون الجديد بدلا من عام فى القانون القديم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن القانون الجديد يحذف عام من الدراسة ويضيفها للتدريب أو ما يسمى الامتياز.

وأشار إلى أن هذا النظام الجيدي يتم العمل به فى جميع دول العالم، موضحا أن القانون القديم يتم العمل به من 1954.
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