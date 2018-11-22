شاهد حنان مطاوع ورانيا شاهين في كواليس فيلم قابل للكسر

يواصل المخرج أحمد رشوان لليوم الثانى على التوالى، تصوير فيلمه الجديد "قابل للكسر"، ونشر رشوان صورًا جديدة من كواليس الفيلم، جمعت بين الفنانة حنان مطاوع، ورانيا شاهين، وعدد كبير من الفنانين.





وأعلن "رشوان"، أنه انتهى من تصوير 12 يومًا ولم يتبقَ له إلا القليل.





يشارك فى بطولة الفيلم حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، عاصم نجاتي، محمد رضوان، ناجي شحاتة، مدير التصوير محمود لطفي، مهندس الديكور خالد الورداني، ستايلست غادة يوسف، ومهندس الصوت عمرو عصام.





وينتمي الفيلم لنوعية أفلام السينما المستقلة، والتى اعتاد المخرج أحمد رشوان على تقديمها للسينما، وآخر أعماله فيلم مولود فى 25 يناير، وقدمه من إنتاجه الخاص.