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ديني

علي جمعة يوضح هل ترك صلاة الجمعة مرتين بدون عذر يخرج من الملة.. فيديو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:34 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الإمام مالك قال من ترك صلاة الجمعة 3 مرات بدون عذر ترد شهادته أي لا تقبل ، وهذا دليل على ان هذا الشخص بدأ يرتكب معاصي وسيئات عظيمة .

وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردا على سؤال شخص يقول: هل يخرج من الملة من ترك صلاة الجمعة مرتين متتاليتين " ؟ . قائلا: لا يخرج من الملة بهذه السهولة . ولكن يجب ان يراجع نفسه ويستغفر الله ويقلع عن المعاصي والذنوب التي جعلته يفعل ذلك . 

وتابع: أما إذا غلبه النوم وفاتته صلاة الجمعة فلا اثم عليه لأن القلم رفع عن ثلاث بينهم النائم حتى يفيق ، ولكن إذا كن هذا نظام حياة أن ينام مع آذان الفجر ويستيقظ بعد الظهر يوميا فهنا لا يرفع عنه القلم لأنه لن يصلى الجمعة نهائيا بحجة انه نائم فهذا خطأ ولا يجوز شرعا. 

ومن جانبها قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أدائها، وقد ورد في تركها وعيد شديد كما في الحديث الشريف: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" رواه: النسائي، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" رواه: مسلم
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