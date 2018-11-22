جولة غنائية لمحمد عساف في كندا ضمن حفلات رأس السنة

يستعد الفنان محمد عساف لعمل جولة غنائية في كندا؛ بالتزامن مع حفلات رأس السنة الميلادية، يبدأها بحفل غنائي في مدينة مسيساغا يوم 30 ديسمبر، ويتبعها بحفل في مدينة ادمنتون ليلة رأس السنة 31 ديسمبر.



ويحيي محمد عساف حفلا غنائيا آخر بمدينة سوري الكندية في 1 يناير 2019، ليفتتح به حفلات العام الجديد، ويختتم جولته بحفل مدينة وينيبيج في 5 يناير المُقبل.



يذكر أن أخر أعمال محمد عساف الفنية، كانت أغنية "مكانك خالي"، التي طرحها باللهجة الخليجية، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبو، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.

