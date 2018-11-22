نفاد التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة الوصل

نفذت التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة الوصل الإماراتي فور طرحها في منافذ البيع، حيث خصصت إدارة الوصل ما يقرب من 2300 تذكرة بنسبة 25 في المائة من سعة استاد زعبيل الذي يحتضن مباراة الأهلي والوصل الإماراتي المقرر إقامتها في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة؛ «السابعة والنصف بتوقيت الإمارات».



وتجمعت أعداد من أعضاء الجالية المصرية في الإمارات أمام مقر نادي الوصل، في محاولة للحصول على تذاكر.



وتبذل إدارة الوصل المساعي الجادة لطرح كمية اضافية من التذاكر لجماهير الأهلي.