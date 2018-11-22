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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم تصرف الأب في ماله خلال حياته

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:32 م
صدى البلد
القسم الديني
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه "ما حكم مقولة (فمن حكم في ماله ما ظلم) في التفرقة بين الأبناء في حياة صاحب المال وهو الأب؟".

وأضاف "شلبي" في إجابته، أن أي إنسان له حق التصرف في ماله كما شاء، لافتا إلى أن من حسن إسلام المرء تدخله فيما لا يعنيه.

وأوضح أمين الفتوى، أن التصرفات في مال الأب إما أن تكون حال حياته، أو تكون بعد الوفاة، وهنا تسمى التركة والميراث وقواعدها منصوصة في القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه حال حياة الأب، فمن حقه التصرف في ماله كما يشاء ولا يجوز الحجر عليه.
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