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أخبار البلد

المصري والمشاط يبحثان تطوير السياحة والطيران مع عدد من كبار المستثمرين

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:33 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
استقبل اليوم، الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عددا من كبار المستثمرين الذين يمثلون مختلف المجالات بقطاع السياحة بمقر وزارة الطيران المدني؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين قطاعى الطيران المدنى والسياحة لتنشيط حركة السياحة الداخلية وزيادة الحركة الجوية بالمطارات المصرية ومتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الطيران ٢٠١٨/ ٢٠٢٠ ، في ظل ارتفاع معدلات التدفق السياحي الى مصر بالموسم الشتوي الحالي الذي شهد عودة كثير من الرحلات لشركات الطيران الاجنبية الى مناطق الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية.

وخلال الاجتماع استعرض الوزيران والمستثمرون عددا من الخطط الاستثمارية التى تساهم فى رفع معدلات النمو ودعم الاقتصاد القومي بالمناطق السياحية المصرية وبخاصة مدينة الغردقة وشرم الشيخ والجونة والأقصر وأسوان والساحل الشمالى ، كما تمت دراسة تطوير المناطق الخدمية بمطارات سفنكس وطابا والطور وابوسمبل وسانت كاترين.

كما أشاد الفريق يونس المصرى بالتعاون المستمر والمجهودات المشتركة بين وزارتى السياحة والطيران فى مجال دعم وتنشيط الحركة السياحية ووجه بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات امام المستثمرين وخلق آليات جديدة لتحفيز الاستثمار وتطوير المنتج السياحى وتقديم أفضل الخدمات بالمطارات السياحية.

يأتي هذا اللقاء عقب الجولة التفقدية التي قام بها وزير الطيران مطلع الشهر الحالي لمطار طابا الدولى وسانت كاترين في إطار جولاته التفقدية للمطارات المصرية التي وجه خلالها بضرورة تطوير تلك المطارات الحيوية لخدمة السياحة بمحافظة جنوب سيناء .
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