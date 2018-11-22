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أخبار العالم

شاهد ولي العهد السعودي في زيارة إلى حدود المملكة الشمالية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:29 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قام ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بزيارة، اليوم الخميس،إلى منطقة الحدود الشمالية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" : " كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المطار، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة الحدود الشمالية وعدد من أهالي وأعيان المنطقة".

ولفتت الوكالة إلى أن بن سلمان اصطحب معه خلال الزيارة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن بن سلمان التقى عددا من مشايخ منطقة عرعر المتاخمة للحدود العراقية، وقام شاب بالتقاط سيلفي معه.

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