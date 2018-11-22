خالد الجندي يطالب بدعم قانون الاكتفاء بطفلين فقط .. فيديو

طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بضرورة دعم سن قانون لتنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين فقط، مشيرًا إلى أن الطفلين يحققان النسل والدين.



وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «أن الزواج ليس فريضة وإنما سُنة، وبالتالى كيف يكون الإنجاب الناتج عنه فريضة».



وأشار إلى أن الحديث الذي يستند إليه البعض في كثرة الإنجاب مختلف في صحته، وهو حديث: «تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».



