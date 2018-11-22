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رياضة

رمضان السيد: الثقة وفترة التوقف وراء رباعية دمياط وصدارة كليوباترا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:36 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعرب رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه على دمياط بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة.

وقال السيد عقب نهاية اللقاء: "الحمد لله على الفوز الكبير الذي حققناه في مباراة اليوم، واللاعبون قدموا مستوى مميزا للغاية طول اللقاء، وأشكرهم على ما قدموه".

وأضاف "في المباريات السابقة واجهنا سوء توفيق كبيرا، ومباراة الشمس الأخيرة، كانت أكبر دليل على ذلك وأضعنا فيها فرصا عديدة".

وتابع: "في مباراة اليوم غيرنا طريقة اللعب أكثر من مرة، واللاعبون كان لديهم ثقة كبيرة في المباراة رغم تأخر الهدف الأول الذي أحرزه محمد أحمد و أوجه له التحية بعد المستوى الذي ظهر عليه و عودته للتشكيل الأساسي من جديد".

وواصل "توقف الدوري كان فرصة جيدة لنا لتصحيح بعض الأخطاء التي وقعنا فيها، وأشكر اللاعبين".

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية برصيد 20 نقطة.
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