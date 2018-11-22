قوات الجيش اليمني تسيطر على مواقع جديدة في لحج

سيطرت قوات الجيش اليمني، بدعم من المقاومة الشعبية والتحالف العربي، اليوم الخميس، على مواقع جديدة واستراتيجية في منطقة الشريجة شمال محافظة لحج بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي.



ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصدر عسكري - لم تسمه - القول "إن قوات الجيش الوطني حققت تقدما جديدا في جبهة القبيطة، حيث تمكنت من تأمين منطقة (نجد قفل) من جهات (الشمال، والشرق، والجنوب)، بالإضافة إلى تحرير منطقة الكرب التي تطل على مناطق دياش وحميض".



وأضاف المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم قوات الجيش الوطني لاستكمال تحرير مواقع في المغنية، مشيرا إلى أن الميليشيات الانقلابية تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.



على جانب آخر، حررت قوات الجيش اليمني مواقع جديدة في جبهتي الشريجة والراهدة بين محافظتي لحج وتعز.



وأكد مصدر عسكري - تحدث إلى (العربية الحدث) - أن قوات الجيش الوطني شنت هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات القبيطة والشريجة والراهدة، حيث تمكنت من تحرير جبل خصلة جنوب شرقي مدينة الراهدة، فيما تواصل تقدمها باتجاه جبل القاهر.