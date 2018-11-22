ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قوات الجيش اليمني تسيطر على مواقع جديدة في لحج

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:05 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
سيطرت قوات الجيش اليمني، بدعم من المقاومة الشعبية والتحالف العربي، اليوم الخميس، على مواقع جديدة واستراتيجية في منطقة الشريجة شمال محافظة لحج بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصدر عسكري - لم تسمه - القول "إن قوات الجيش الوطني حققت تقدما جديدا في جبهة القبيطة، حيث تمكنت من تأمين منطقة (نجد قفل) من جهات (الشمال، والشرق، والجنوب)، بالإضافة إلى تحرير منطقة الكرب التي تطل على مناطق دياش وحميض".

وأضاف المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم قوات الجيش الوطني لاستكمال تحرير مواقع في المغنية، مشيرا إلى أن الميليشيات الانقلابية تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

على جانب آخر، حررت قوات الجيش اليمني مواقع جديدة في جبهتي الشريجة والراهدة بين محافظتي لحج وتعز.

وأكد مصدر عسكري - تحدث إلى (العربية الحدث) - أن قوات الجيش الوطني شنت هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات القبيطة والشريجة والراهدة، حيث تمكنت من تحرير جبل خصلة جنوب شرقي مدينة الراهدة، فيما تواصل تقدمها باتجاه جبل القاهر.
loading...

ترشيحاتنا

الداخلية يباغت الزمالك بهدف مبكر لـ أوكا.. فيديو

تصريحات نارية لـ ميمي عبد الرازق بعد إقالته من تدريب المصري

ننشر كواليس مفاوضات المصري مع ميدو وصدمة العالمي للمجلس البورسعيدي

تخصيص 40 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية خلال 4 سنوات

ضبط شخص بحوزته 13 تمثالا فرعونيا.. فيديو

صحيفة إسرائيلية تفضح قطر وحماس: باعوا غزة في صفقة مع حكومة نتنياهو

زوج يخنق زوجته حتى الموت.. والغيرة القاتلة سبب الجريمة

في عيد ميلادها.. تعرف على فرق العمر بين آيتن عامر وزوجها

مدرب منتخب تونس يفتح النار على نجمي الزمالك

إسرائيل تناقش مع اليونان وقبرص مستقبل غاز شرق المتوسط

مصطفى يونس: مدرب برازيلى لقيادة المصرى و5 صفقات سوبر فى يناير

العشق الممنوع .. عروس الوراق خانت زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف فقتل عشيقها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

طلاب هندسة طنطا يقدمون 20 سيارة كهربائية لخدمة مرضى المستشفيات.. صور

مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

جمارك برج العرب تحبط تهريب 610 عملات أثرية.. صور

فيديو

الشيف التركي الشهير بـ رشة الملح يطعم الرئيس الشيشاني بالسكين فى دبى
الداخلية يتقدم والزمالك يتعادل بهدف كهربا في الشوط الأول.. فيديو
حملة لشرطة البيئة على المصانع ومقالب القمامة بالخانكة وشبرامنت..فيديو
ضبط شخص بحوزته 13 تمثالا فرعونيا.. فيديو
الداخلية يباغت الزمالك بهدف مبكر لـ أوكا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل أنت مع بقاء أم رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟

هل أنت مع بقاء أم رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟