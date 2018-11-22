دمنهور يسقط في الحمام بثلاثية والرجاء يصعد للقمة بالفوز على كفر الشيخ

شهدت المجموعة الثالثة بحري بدوري القسم الثاني فوز فريق الحمام على المتصدر فريق دمنهور بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة .



وجاءت باقي المواجهات كالتالي :-



الرجاء 3-1 كفر الشيخ

الحمام 3-1 دمنهور

الجزيرة 1-0 تلا

الاوليمبي 3-0 البلدية

فاركو 0-0 غزل المحلة

ابو قير 1-0 سيدى سالم

طنطا 0-2 المنصورة



ترتيب المجموعة الثالثة:



1- الرجاء : 21 نقطة

2- دمنهور : 19 نقطة

3- المنصوره : 18 نقطة

4- أبوقير : 17 نقطة

5- طنطا : 15 نقطة

6- غزل المحلة : 15 نقطة

7- البلدية : 14 نقطة

8- الأوليمبي : 14 نقطة

9- الجزيرة : 13 نقطة

10- كفر الشيخ : 11 نقطة

11- الحمام : 11 نقطة

12- فاركو : 10 نقاط

13- مركز شباب تلا : 6 نقاط

14- سيدى سالم : نقطتين