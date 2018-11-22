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رياضة

دمنهور يسقط في الحمام بثلاثية والرجاء يصعد للقمة بالفوز على كفر الشيخ

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
عبدالله هشام
شهدت المجموعة الثالثة بحري بدوري القسم الثاني فوز فريق الحمام على المتصدر فريق دمنهور بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة .

وجاءت باقي المواجهات كالتالي :-

الرجاء 3-1 كفر الشيخ
الحمام 3-1 دمنهور
الجزيرة 1-0 تلا
الاوليمبي 3-0 البلدية
فاركو 0-0 غزل المحلة
ابو قير 1-0 سيدى سالم
طنطا 0-2 المنصورة

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- الرجاء : 21 نقطة
2- دمنهور : 19 نقطة
3- المنصوره : 18 نقطة
4- أبوقير : 17 نقطة
5- طنطا : 15 نقطة
6- غزل المحلة : 15 نقطة
7- البلدية : 14 نقطة
8- الأوليمبي : 14 نقطة
9- الجزيرة : 13 نقطة
10- كفر الشيخ : 11 نقطة
11- الحمام : 11 نقطة
12- فاركو : 10 نقاط
13- مركز شباب تلا : 6 نقاط
14- سيدى سالم : نقطتين
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