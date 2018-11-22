إصابة 10 أشخاص في حادثين متفرقين بأسوان

أصيب 10 أشخاص في حادثين متفرقين بمحافظة أسوان، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف للمستشفيات القريبة.



وكانت مديرية أمن أسوان قد تلقت بلاغين منفصلين بحادثين وقع الأول عندما انقلبت سيارة على طريق أبو سمبل الدولي، وتم الدفع بـ 4 سيارات، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي، بينما وقع الحادث الثاني عندما تصادمت سيارتين على الطريق الصحراوي بأسوان، قبل مدخل مدينة إدفو بنحو 20 كيلو مترا، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام، وتحرر محضر بالواقعتين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.