حبس 3 متهمين بإنهاء مزارع لخلاف على قطعة أرض في البحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي على مزارع بآلة حادة، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته إثر خلافات على قطعة أرض بقرية فرنوي بدائرة المركز.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 مارس، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بنشوب مشاجرة بنطاق المركز بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض بناحية عزبة فرنوي التابعة لمركز ومدينة شبراخيت.

وكشفت التحريات أن المتهمين الثلاثة هجموا على المجني عليه “مزارع” باستخدام "عصا حديدية" وآلات حادة، موجهين له ضربات قاسية في مناطق متفرقة من جسده، سقط على إثرها غارقًا في دمائه، وتم نقله في حالة حرجة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وبعد محاولات طبية لإنقاذ حياته على مدار الأيام الماضية، لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة اليوم داخل المستشفى متأثرًا بإصابته البالغة التي تعرض لها خلال المشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن بمركز شرطة شبراخيت من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات المذكورة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أصدرت قرارها المتقدم بالحبس الاحتياطي، مع تكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول الواقعة، ومراعاة التجديد للمتهمين في المواعيد القانونية، مع ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة بدقة وتضمينه في تقرير الصفة التشريحية لتقديمه للمحكمة.