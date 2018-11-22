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اقتصاد

البورصة تفقد 16 مليار جنيه خلال الأسبوع

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:39 م
صدى البلد
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، الذي اقتصرت تداولاته على 4 جلسات فقط - بسبب عطلة المولد النبوي يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2018.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 16 مليار جنيه مسجلا مستوى 763.6 مليار جنيه، مقابل 779.6 مليار جنيه بإغلاق الأسبوع الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.04% مسجلا مستوى 13675.37 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة خلال الأسبوع بنسبة 1.09% مسجلا مستوى 687.44 نقطة.

وانخفض مؤشر إيجي إكس 100 الأورسع نطاقا بنسبة 0.8% مسجلا مستوى 1723.91 نقطة.
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