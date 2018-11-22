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أخبار العالم

ترامب يؤكد مجددا أهمية الحفاظ على العلاقات مع السعودية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:42 م
ترامب و سلمان بن
ترامب و سلمان بن عبد العزيز
أ ش أ
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أهمية الحفاظ على علاقات وثيقة مع السعودية، مشددا على أن استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية (سي.أي.أيه.) لم تخلص إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متورط في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال ترامب - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إن السعودية حليف مهم للغاية للولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن ولي العهد السعودي يكره الجريمة وكذلك التغطية عليها.
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