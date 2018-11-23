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أخبار العالم

الناطق باسم نتنياهو: رئيس الوزراء يزور البحرين قريبا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:31 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
قال هاني مرزوق، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوسائل الإعلام العربية، أمس الخميس، إن نتنياهو سوف يزور البحرين قريبا.

وقال مرزوق في تصريحات صحفية لقناة "مكان 33" إن مملكة البحرين ستكون المحطة القادمة التي سيزورها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو قد تحدث خلال الأيام الماضية عن حدوث تطور في العلاقات بين إسرائيل ودول خليجية، وأشار إلى أنه سيزور دولة خليجية قريبا.

وزار نتنياهو سلطنة عمان، والتقى السلطان قابوس في بيت البركة، وبحثا معا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
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