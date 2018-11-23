بدء توافد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي لحضور الاجتماع الأول

بدأ، صباح اليوم الجمعة، توافد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، إلى المقر الرئيسي بالجزيرة، لحضور فعاليات اليوم الأول للجمعية العمومية العادية لمناقشة الميزانية والتصديق على التقرير الختامي.



ويبدأ الاجتماع الأول للجمعية العمومية للنادى الأهلى، اليوم، بالتوقيع في الكشوف من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يكون الاجتماع الثاني غدًا السبت بشرط حضور 10% أو 5 الأف عضو أيهما أقل.



وتعقد الجمعية العمومية للأهلي المصري لأول مرة تحت مظلة لائحة النظام الأساسي التي تم إقرارها مؤخرًا ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد رقم 327 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر الماضي.