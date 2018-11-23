شهود: مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يصل مدينة الحديدة

أفاد شهود بأن مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث وصل اليوم الجمعة مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.



والحديدة ساحة قتال بين المليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على المدينة والقوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والإمارات.



وأبلغ جريفيث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن طرفي الصراع أكدا التزامهما بحضور محادثات السلام التي يأمل أن تنعقد في السويد قبل نهاية العام.