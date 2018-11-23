شاهد.. أمطار غزيرة على البيت الحرام بمكة المكرمة

بتقنية التصوير البطيء 🎥 | نزول مياه الامطار من ميزاب الكعبة المشرفة 🕋💦#مكة_الان pic.twitter.com/TDW6KpHYv2 — ياسر بخش | 📸 (@ysrb10) November 23, 2018

تصدر هاشتاج #مكة_الآن، اليوم، قائمة الأكثر تداولًا في السعودية بعد الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المملكة، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين على تويتر.ونوهت إمارة مكة المكرمة عن هطول أمطار، وتطور الحالة المطرية على محافظة جدة من أمطار متوسطة إلى غزيرة، بينما تصدر هاشتاج "مكة_الآن " الأكثر تداولًا على موقع تويتر، حيث تناقل المغردون الفيديوهات والصور بعد التقاطتها.ونشرت إمارة مكة المكرمة، فيديو بسقوط إمطار فى البيت الحرام بمكة المكرمة وهطولها فى مدينة جدة، عبر حسابها الرسمى على تويتر، ونوهت من قبل عن تطور الحالة المطرية على محافظة جدة من أمطار متوسطة إلى غزيرة.