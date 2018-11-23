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حوادث

حريق بمخزن أخشاب في بلبيس

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:15 م
حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية
وائل شاهين
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق شب في مخزن أخشاب بقرية القاسمية التابعة لمركز بلبيس.

كان اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بنشوب حريق بمخزن أخشاب بناحية قرية القاسمية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية، ودفعت بـ 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أن المخزن مقام على مساحة 450 مترًا، وجار الفحص لمعرفة سبب الحريق.
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