الفجيرة تكرم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو

قام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة بتكريم محمد شعبان، رئيس لجنة مسابقات الاتحاد العالمي للتايكوندو خلال حفل افتتاح نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو G8 و بطولة العالم للفرق اللتان تقامان في الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ نوفمبر الجاري بالامارات العربية المتحدة، و ذلك شكرًا له على ما قدمه من مساعدات للاتحاد الإماراتي للتايكوندو من أجل تنظيم بطولة عالمية في إمارة الفجيرة. حيث أن شعبان يتابع منذ عدة أشهر التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة مع اللجنة المنظمة.



وجاء التكريم على هامش حفل افتتاح البطولة الذي شهده سمو ولي عهد الفجيرة، وذلك بحضور سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، والدكتور تشو رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو، وعدد كبير من القيادات الرياضية، و ايضًا بحضور اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الإتحاد العالمي للتايكوندو و رئيس الإتحاد الأفريقي.



ويأتي نهائي الجائزة الكبرى في ختام الموسم العالمي للتايكوندو الذي ضم ٤ جولات للجائزة الكبرى أقيمت على مدار العام في كل من: "روما، و موسكو، و الصين تايبييه و مانشستر" و يعقب نهائي الجائزة الكبرى الحفل السنوي للتايكوندو العالمي و الـ Gala Awards، ثم بطولة العالم للفرق يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر.