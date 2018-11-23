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منوعات

سعودي يحتفل بسقوط الثلوج على المملكة بطريقة غريبة.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رحيم يسري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، مقطع فيديو، يبين احتفال مواطن سعودي بالأمطار والثلوج في منطقة حائل، بطريقة مختلفة.

ويظهر المقطع، مواطنا سعوديا يتزحلق على الجليد بطريقة غربية، وهو منبطح على بطنه.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وثلوج على مدار اليوم.
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