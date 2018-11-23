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أخبار العالم

حزب نداء تونس يتهم رئيس الحكومة بمحاولة الانقلاب على السبسي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:09 م
الرئيس التونسي ورئيس
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة
رحيم يسري
اتهم الأمين العام لحزب نداء تونس، سليم الرياحي، رئيس وزراء تونس، يوسف الشاهد، بمحاولة الانقلاب على الرئيس الباجي قائد السبسي.

وأكد سليم الرياحي، أنه تقدم أمس الخميس، بصفته الأمين العام لحركة نداء تونس، بدعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس الحكومة، وعدد من معاونيه، ومجموعة من السياسيين، وطرف أمني، بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، بحسب إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأضاف، أن الشكوى بيد القضاء، وأنه "على ذمة القضاء كشاكٍ وكشاهدٍ في هذه القضية؛ لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب".

وأكد الرياحي أن هناك عددا كبيرا من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية، موضحا أن "الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الدعوى هو حماية المسار الديمقراطي في تونس خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد".

وأشار الأمين العام لحركة نداء تونس، إلى أنه يتحفظ على تقديم المزيد من المعلومات حول موضوع الدعوى؛ وذلك حفاظا على حسن سير القضية.
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