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أخبار العالم

صاعقة تودي بحياة شاب في خيبر.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:50 م
صاعقة رعدية
صاعقة رعدية
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن شابًا في الثلاثين من عمره توفي أمس بعد تعرضه لصاعقة رعدية أودت بحياته، بينما كان يسير مع قطيع من الأغنام في محافظة خيبر شمال المدينة المنورة.

وباشرت فرق الهلال الأحمر بمحافظة خيبر الحادث، حيث عُثر على المواطن، الذي يعمل في بلدية محافظة خيبر متوفى، وتمت الصلاة عليه بعد ظهر الجمعة اليوم في خيبر.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن سعودي للصاعقة التي أنهت حياة الشاب، قبل أن ينتقل إلى موقع الصاعقة؛ حيث وجد الشابّ متوفى وسط تواجد للجهات الأمنية.

وأعادت الحادثة للأذهان مقتل مواطنة سعودية قبل نحو شهر، بعد تعرضها لصاعقة رعدية في مكة المكرمة بينما كانت تتنزه مع زوجها وأبنائها.

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