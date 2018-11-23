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فن

يارا والدوزي يطرحان كليب مليت.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت اللبنانية يارا، الـ يدو الجديد لها «مليت» التي تعاونت فيه مع المغربي عبد الحفيظ الدوزي، وتم تصويره فيديو كليب، وطرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب «مليت»، أول تعاون يجمع بين يارا والدوزي، وتم تسجيل الأغنية بين بلجيكا وفرنسا ولبنان، وتم تصوير الكليب في لبنان.

كليب «مليت» إخراج: جيل الغرابي، وكلمات: عبد القادر الدوزي ومحمد برحيل، وتوزيع الـDJ الفرنسي من أصل مغربي (يوسف)، وألحان: (الـDJ يوسف - محمد نوبال - أمين دوكالي).
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